Diversi grandi operatori internazionali hanno annunciato il ritiro definitivo da Cuba in seguito alle sanzioni degli Stati Uniti contro Gaesa. Il blocco del dollaro limita le transazioni finanziarie, complicando le attività di questa società militare cubana. La decisione di abbandonare il mercato cubano coinvolge compagnie di diversi settori, tra cui energia e commercio. Questi provvedimenti hanno portato a un esodo di aziende straniere che operavano nel paese.

Quali aziende internazionali hanno già annunciato il ritiro definitivo da Cuba?. Come influirà il blocco del dollaro sulle operazioni di Gaesa?. Perché il controllo dell'Ofac mette a rischio le imprese non americane?. Cosa accadrà al turismo cubano dopo la fuga dei grandi gruppi alberghieri?.? In Breve Nuove sanzioni USA su Gaesa attive venerdì 5 giugno 2026.. Cma-Cgm, Hapag-Lloyd, Sherritt, Blue Diamond e Iberostar annunciano il ritiro.. Gaesa controlla il 40% della produzione economica e 14,5 miliardi di dollari.. Entrate di Gaesa superano di 3,2 volte il bilancio statale cubano.. Nuove sanzioni americane colpiscono il colosso Gaesa: fuga delle aziende internazionali dall’isola di Cuba. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanzioni USA su Gaesa: esodo dei colossi internazionali da Cuba

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