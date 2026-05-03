Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con Teheran che annuncia la preparazione di una nuova legge relativa allo stretto di Hormuz. Nel frattempo, l’amministrazione statunitense ha risposto con l’adozione di nuove sanzioni e ha fatto alcune dichiarazioni ironiche su Cuba. Le dichiarazioni di Teheran indicano una possibile escalation nei rapporti tra i due paesi, mentre le misure statunitensi puntano a rafforzare la pressione economica.

Teheran annuncia: “Probabile nuovo scontro con Washington” e intanto prepara una norma per lo stretto di Hormuz. Per l’Iran resta alto il rischio di un nuovo conflitto con gli Stati Uniti. A dirlo è Mohammad Jafar Asadi, esponente del Comando centrale Khatam al-Anbiya, citato, dall’agenzia Fars. “I fatti dimostrano che gli USA non mantengono promesse né intese”, ha dichiarato l’ufficiale. Intanto il Parlamento iraniano muove un passo sul fronte marittimo. Il vicepresidente della Camera, Hamidreza Haji-Babaei, ha annunciato la stesura di un disegno di legge per disciplinare il transito attraverso lo Stretto di Hormuz vietando il passaggio alle imbarcazioni israeliane lungo il corridoio del Golfo.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tensioni Iran-Usa: Teheran lavora a una legge su Hormuz, Trump rilancia con sanzioni e battute su Cuba

Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane

Notizie correlate

Iran, si lavora per una tregua di 45 giorni. Sei bimbi morti per i raid su Teheran, Trump: "Aprite Hormuz, bastardi"Dopo il fallimento dei negoziati per un cessate il fuoco di 48 ore, si lavora a uno stop più duraturo.

Guerra in Iran, Trump: “Abbiamo battuto Teheran”. Sanzioni Usa su 35 soggetti, Teheran: “La guerra non è finita”La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una fase sospesa e contraddittoria, in cui alla rivendicazione politica di una vittoria da parte di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Iran tra tensioni interne e stop di Khamenei, il retroscena sui colloqui saltati con gli Usa; Medio Oriente, Putin a Trump: 'Bene cessate il fuoco in Iran, operazione di terra sarebbe inaccettabile'; Usa-Iran: ancora alta tensione su Hormuz; L’oro resta stabile mentre il dollaro oscilla tra tensioni Iran-USA e attesa per la Fed.

Falliscono i negoziati Usa-Iran: nessun accordo sul nucleare e tensioni nello Stretto di HormuzDopo il ritiro del vicepresidente Usa Vance da Islamabad, le trattative con Teheran si interrompono senza impegni sul disarmo nucleare, mentre torna a crescere la tensione nella regione ... ilsole24ore.com

Guerra e tassi, come le tensioni USA-Iran stanno riscrivendo i mercati globaliLe tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran stanno ridisegnando le aspettative di politica monetaria, spingendo BCE e Fed verso posizioni più restrittive e incidendo su tassi, dollaro e mercati en ... affaritaliani.it

Radio1 Rai. . Dopo le tensioni sulla questione Iran, nuove minacce di Trump all'Ue: "Non sta rispettando gli accordi, da lunedì dazi al 25% su auto e camion". "Parole inaccettabili", "Qualora gli Usa adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi de - facebook.com facebook

Borsa: l'Europa chiude debole tra Hormuz e tensioni Iran-Usa. Parigi (-0,46%), Francoforte (-0,27%), Londra (+0,11%) #ANSA x.com