La statua di San Michele nel santuario di Calvanico è stata rubata durante un furto. I malviventi sono riusciti a entrare nel luogo danneggiato dal fuoco, superando il portone distrutto. Durante il raid, sono stati sottratti anche altri oggetti presenti all’interno del santuario. Le autorità stanno indagando sulle modalità di accesso e sui beni sottratti.

Come hanno fatto i malviventi a superare il portone distrutto dal fuoco?. Quali altri oggetti sono stati sottratti durante il raid nel santuario?. Chi sta coordinando le indagini per recuperare la corona e la spada?. Perché questo furto è considerato un attacco all'identità di tutto il territorio?.? In Breve I Carabinieri di Fisciano e la Polizia Municipale di Calvanico effettuano i rilievi.. Il Vice Sindaco Francesco Gismondi e il parroco Don Salvatore Di Mauro coordinano la sicurezza.. Monsignor Alfonso Raimo esprime costernazione per il danno al portone e agli attributi sacri.. Il furto coinvolge simboli identitari per le comunità di Solofra e Montoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santuario di Calvanico: saccheggiata la statua di San Michele

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