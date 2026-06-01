Distruggono il portone della chiesa e rubano la corona e la spada di San Michele Arcangelo a Calvanico
Un gruppo di vandali ha rotto il portone di una chiesa e rubato la corona e la spada di San Michele Arcangelo a Calvanico, nella provincia di Salerno. L’episodio è avvenuto durante la notte, causando danni all’ingresso dell’edificio religioso. Il Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi ha condannato l’atto, sottolineando la gravità del gesto. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.
La vicenda nella provincia di Salerno. Il Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi, mons. Alfonso Raimo: "Furto sacrilego, restituite quanto rubato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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