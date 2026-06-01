Distruggono il portone della chiesa e rubano la corona e la spada di San Michele Arcangelo a Calvanico

Notizia in breve

Un gruppo di vandali ha rotto il portone di una chiesa e rubato la corona e la spada di San Michele Arcangelo a Calvanico, nella provincia di Salerno. L’episodio è avvenuto durante la notte, causando danni all’ingresso dell’edificio religioso. Il Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi ha condannato l’atto, sottolineando la gravità del gesto. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.