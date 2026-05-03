Lo scorso 30 aprile presso la casa di cura San Michele si è svolto un evento particolare, quando un paziente ha donato una statua di San Michele. La cerimonia è stata accompagnata dalla benedizione del Vescovo, che si è svolta alla presenza dei presenti. La donazione ha suscitato emozioni tra i presenti, creando un momento di sensibilità e partecipazione comunitaria.

MANFREDONIA- Lo scorso 30 aprile si è vissuto un momento di grande commozione presso la casa di cura San Michele. Un paziente della Casa di Cura, in segno di gratitudine, ha donato alla Struttura una statua di San Michele. La cerimonia di benedizione è stata presieduta dal Vescovo Franco Moscone e dal padre superiore della congregazione Michelita Gregorio.La cerimonia si è conclusa con le parole di ringraziamento da parte della proprietà e dell’artista Michele Mangano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Clinica San Michele, un paziente dona la statua di San Michele, la benedizione del Vescovo

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