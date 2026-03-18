San Giuseppe Sposo di Maria | Messa della Vigilia e storia del culto

La Chiesa celebra la solennità di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria il 19 marzo, con una Messa speciale che si tiene la sera del 18 marzo, nota come Messa della Vigilia. Questa cerimonia segna l'inizio delle celebrazioni dedicate a questa figura e rappresenta un momento importante nel calendario liturgico. La festa richiama l’attenzione sulla figura di San Giuseppe come sposo di Maria.

Con la Messa della vigilia, celebrata la sera del 18 marzo, la Chiesa entra nella solennità di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria ( 19 marzo ). La vigilia apre liturgicamente la festa e dispone i fedeli alla contemplazione del ruolo unico di Giuseppe nella storia della salvezza. Le fonti evangeliche presentano Giuseppe di Nazaret come uomo giusto (Mt 1,19), della discendenza di Davide, sposo di Maria e padre legale di Gesù. Nella sua esistenza discreta emergono l’ obbedienza alla Parola rivelata nei sogni, la custodia della Santa Famiglia nella notte della fuga in Egitto e il lavoro quotidiano di artigiano a Nazaret. Il suo silenzio evangelico dice un sì operoso al disegno di Dio, diventando modello di paternità, responsabilità e fede. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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