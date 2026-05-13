Ascensione del Signore | Messa della Vigilia significato e letture CEI

La solennità dell’Ascensione del Signore viene celebrata con una messa di vigilia che include diverse letture secondo la CEI. Questa giornata ricorda l’ingresso del Cristo risorto nella gloria del Padre. La festa segna anche l’inizio del tempo della Chiesa, secondo la tradizione cristiana. La liturgia di questa giornata si svolge in modo particolare, con riti e letture che si svolgono nelle chiese.

La solennità dell’ Ascensione del Signore celebra l’ingresso del Cristo risorto nella gloria del Padre e l’inizio del tempo della Chiesa. La Messa della vigilia dispone i fedeli a contemplare questo mistero e a rinnovare la coscienza della missione affidata ai discepoli. Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, Gesù “sale al cielo e siede alla destra del Padre”: non è assenza, ma nuova modalità di presenza che inaugura il suo sacerdozio celeste e l’effusione dello Spirito. La Chiesa, nella liturgia, confessa che Cristo è Signore della storia e capo del suo Corpo, rendendo grazie per la speranza che scaturisce dalla Pasqua. La vigilare mette in primo piano i fondamenti biblici: la Prima lettura (At 1,1-11) narra l’evento al Monte degli Ulivi e l’invio ad essere “testimoni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

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