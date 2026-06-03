Santanchè e le chat sul caso Visibilia la Consulta stoppa la procura di Milano | Mancava l' autorizzazione del Senato

La Corte costituzionale ha dichiarato invalido il procedimento giudiziario contro l'ex ministra del Turismo, respingendo il ricorso del Senato. La decisione riguarda un'inchiesta sulla truffa aggravata all'Inps legata alle casse integrazioni. La Corte ha motivato il rifiuto con l'assenza dell'autorizzazione del Senato, che era necessaria per procedere. La procura di Milano non ha potuto continuare le indagini senza questa autorizzazione.

La Corte costituzionale ha accolto il ricorso per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevata dal Senato nei confronti della procura di Milano e relativa all'ex ministra del Turismo, Daniela Santanché, accusata di truffa aggravata all'Inps per le casse integrazioni del periodo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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