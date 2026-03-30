Settimana Santa in Puglia | riti tradizioni e devozione nella provincia di Bari tra fede e identità

Durante la Settimana Santa nella provincia di Bari si svolgono numerose processioni e riti religiosi che coinvolgono le comunità locali. Le celebrazioni prevedono l’uscita di confraternite vestite con l’uso di abiti tradizionali e la partecipazione di fedeli che seguono le strade principali della città e dei paesi limitrofi. Le processioni sono accompagnate da musica sacra e dalla presenza di statue e croci portate in spalla dai partecipanti.

Dai Misteri alle processioni notturne, passando per i Sepolcri del Giovedì Santo: nei centri della provincia barese la Settimana Santa si rinnova tra spiritualità, storia e partecipazione popolare La Settimana Santa in Puglia, e in particolare nella provincia di Bari, rappresenta uno dei momenti più intensi e suggestivi dell’anno, in cui fede, tradizione e identità collettiva si fondono in riti tramandati da secoli. Da Ceglie del Campo a Rutigliano, passando per Noicattaro, Castellana Grotte e Valenzano, i riti della Passione di Cristo si rinnovano ogni anno con una partecipazione che coinvolge intere comunità. Il cuore delle celebrazioni è rappresentato dalle processioni dei Misteri, imponenti simulacri in cartapesta che raffigurano le ultime ore della vita di Gesù. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Settimana Santa in Puglia: riti, tradizioni e devozione nella provincia di Bari tra fede e identità Articoli correlati Settimana Santa al via tra riti, processioni e tradizioni: a San Paolo la rappresentazione della PassioneUn calendario ricco di celebrazioni e appuntamenti, guidati dal vescovo Livio Corazza, accompagnerà i fedeli fino alla Pasqua Con la Domenica delle... Bertinoro celebra la Pasqua tra riti e tradizioni: tutti gli eventi della Settimana SantaDomenica 5 aprile alle 11, la comunità si riunirà per la Santa Messa di Pasqua, presieduta dal vescovo Livio, sempre in Concattedrale Un ricco...