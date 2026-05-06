Premio Federico Del Prete il casertano educa alla legalità | oltre 120 studenti protagonisti a Santa Maria La Fossa

Venerdì 8 maggio alle 10 si svolgerà a Santa Maria La Fossa la terza edizione del Premio “Federico Del Prete” presso la sede di Agrorinasce nel Centro di Educazione e Documentazione Ambientale “Pio La Torre”. Oltre 120 studenti parteciperanno all’evento, che si propone di promuovere la legalità e la memoria attiva nel territorio del Casertano. La manifestazione coinvolge diverse scuole della zona e mira a sensibilizzare i giovani su temi civici e ambientali.

Sarà ancora una volta il Casertano a farsi laboratorio di legalità e memoria attiva con la terza edizione del Premio “Federico Del Prete”, in programma venerdì 8 maggio alle ore 10 presso la sede di Agrorinasce, nel Centro di Educazione e Documentazione Ambientale “Pio La Torre”.Oltre centoventi.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: L'arte come risposta alla violenza, cinquecento studenti protagonisti al premio Maria Celeste Celi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: S. Maria La Fossa (CE). Premio 'Federico Del Prete': venerdì 8 maggio la cerimonia di premiazione; MACCHIAGODENA. Nadia Verdile presenta Artemisia; S. Maria a Vico. Grande partecipazione per l’apertura della campagna elettorale di 'Città Domani 3.0'; Marcianise (CE). La vincitrice di 'X Factor Italia' Rob mercoledì incontra i fan al Centro Campania. Premio Federico Del Prete 2026, oltre 120 studenti in arrivo al Centro Pio La TorreScopri tutti i dettagli riguardo Premio Federico Del Prete 2026, oltre 120 studenti in arrivo al Centro Pio La Torre . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Santa Maria La Fossa, Premio Federico Del Prete : venerdì la cerimonia di premiazioneSANTA MARIA LA FOSSA (Caserta) – Venerdì prossimo, 8 maggio, alle 10 oltre centoventi alunni varcheranno i cancelli della sede di Agrorinasce il Centro di Educazione e Documentazione Ambientale Pio L ... ecodicaserta.it L’esperto Federico del Prete e il progetto messo a punto da Milan e Inter nell’ambito dell’operazione San Siro. “Anziché orientare la domanda verso i mezzi pubblici o la mobilità dolce, si incoraggia l’uso dell’auto” - facebook.com facebook