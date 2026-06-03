Santa Croce sull’Arno ai Fori Imperiali | sfilata

Notizia in breve

A Santa Croce sull’Arno, la città ha partecipato a una sfilata ai Fori Imperiali. Durante l’evento, è stato consegnato un tricolore per le celebrazioni in piazza Matteotti. La manifestazione ha coinvolto diverse realtà locali e nazionali. Si discute anche di come la gestione dei piccoli comuni possa contribuire alla stabilità del Paese. La partecipazione ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini delle zone interessate.