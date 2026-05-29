Raduno moto Guzzi a Santa Croce sull' Arno

Domenica 31 maggio nel centro storico di Santa Croce sull'Arno si svolgerà un raduno dedicato alle moto e ai veicoli prodotti dall'azienda Guzzi, fondata da Carlo Guzzi e Giorgio Parodi. L'evento prevede l'esposizione di diversi modelli storici e moderni, con partecipanti provenienti da varie regioni. La manifestazione si svolgerà durante l'intera giornata, con possibilità di visite e incontri tra appassionati. Non sono previste altre iniziative collaterali o interventi ufficiali.

Domenica 31 maggio nel centro storico di Santa Croce sull'Arno si radunano moto e veicoli prodotti dalla Guzzi, azienda nata a opera di Carlo Guzzi e Giorgio Parodi. Un raduno che prevede l'arrivo a Santa Croce di oltre 100 moto con i rispettivi proprietari tutti collezionisti e appassionati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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