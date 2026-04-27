Santa Croce sull' Arno celebra il suo re del nuoto pinnato Romolo Becchetti

A Santa Croce sull'Arno si festeggia il nuotatore Romolo Becchetti, riconosciuto come il più longevo nel suo sport. La sua carriera si distingue per anni di impegno e risultati nelle competizioni di nuoto pinnato. La comunità locale rende omaggio alla sua esperienza e ai successi ottenuti nel corso degli anni. La celebrazione sottolinea il legame tra la cittadina e il suo atleta più rappresentativo.

Un esempio di longevità sportiva, coraggio e determinazione che porta il nome di Santa Croce sull'Arno sul tetto del mondo. Una vita vissuta tra le corse d’auto come la 1000 km di Monza, le traversate tra le onde, che siano quelle gelide del passaggio a nord-est verso l’artico in avventura con la.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Santa Croce sull'Arno: la sovrintendente alle Belle Arti Tampieri visita il cantiere del Ciaf MaricòI lavori per il recupero e la ristrutturazione del Ciaf Maricò stanno proseguendo. Servizio civile: 11 posti a Santa Croce sull'Arno per 4 progettiC'è tempo fino alle 14 di mercoledì 8 aprile per presentare la candidatura al servizio civile universale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Iniziativa del Rotary di Fucecchio Santa Croce sull'Arno – 17 settembre 2025 assegnazione Premio Musica a Paride Pescheta; Il mercato settimanale c'è anche il 25 Aprile; 25 aprile, a Santa Croce si tiene regolarmente il mercato; Evade dai domiciliari e rientra ubriaco. Nuoto pinnato, Santa Croce celebra il suo 'Recordman': premiato Romolo BecchettiRomolo, nella categoria Master 80, ha dominato la scena mondiale conquistando 4 medaglie d’oro su quattro gare e 4 record del mondo abbattuti ... gonews.it Learning of Fashion, presentata a Santa Croce la nuova piattaforma della modaIl 23.04.2026 presso Dynamic Innovation Lab, Hub creativo con sede a Santa Croce sull’Arno, è stata presentata Learning on Fashion, la nuova piattaforma ... gonews.it Santa Croce di Magliano Ultimo sabato di aprile CLIP 351 - Telemolise - facebook.com facebook