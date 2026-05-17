A Torino, la zona dell’ex Gondrand sta vivendo nuovamente episodi di degrado, con persone che praticano attività di spaccio e incontri sessuali all’aperto. Sono stati notati blocchi di cemento lasciati in strada, che sembrano aver fermato le prime verifiche sul loro superamento. La proprietà della zona non ha portato a termine la rimozione delle macerie presenti, lasciando spazi abbandonati e facilmente accessibili. La situazione solleva domande sulla gestione dell’area e sulla presenza di questi problemi in un quartiere già segnato da criticità.

? Domande chiave Come hanno fatto i frequentatori a superare i blocchi di cemento?. Perché la proprietà non ha completato la rimozione delle macerie?. Chi deve intervenire per fermare la proliferazione di ratti e miasmi?. Quali misure chiederà il Comune per proteggere i residenti del quartiere?.? In Breve Interventi di messa in sicurezza con blocchi e lamiere effettuati il 24 aprile 2026.. Verangela Marino denuncia problemi igienici tra via Cigna, via Lauro Rossi e corso Venezia.. Residenti di Barriera di Milano segnalano presenza di ratti e miasmi tra le macerie.. Fratelli d'Italia richiede incontro tra Comune di Torino e proprietà dell'ex area Gondrand. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, torna il degrado all’ex Gondrand: spaccio e sesso all’aperto

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