Piazza Attias riqualificazione da 1,2 milioni di euro per contrastare spaccio e degrado

Da livornotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato un intervento di riqualificazione in piazza Attias, con un investimento di 1,2 milioni di euro. Il progetto ha come obiettivo principale di ridurre i problemi legati allo spaccio e al degrado nella zona. L'intervento prevede lavori di recupero e miglioramento degli spazi pubblici, con l’intento di rendere l’area più sicura e vivibile per i cittadini.

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Un progetto da 1,2 milioni di euro per contrastare il verificarsi di episodi di spaccio e degrado in piazza Attias. Tra l’area interna della galleria che si trova tra i civici 19 e 21 e il vialetto che collega la stessa piazza Attias con piazza Magenta. Qui, secondo il piano illustrato.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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