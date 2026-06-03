Gerry Scotti e Stefano De Martino potrebbero condividere il palco del Festival di Sanremo 2027. La notizia circola come una possibile sorpresa, anche se finora non è stata confermata ufficialmente. La presenza dei due conduttori insieme rappresenterebbe una novità per l’evento, ma non ci sono annunci ufficiali in merito. La loro eventuale collaborazione sarebbe una delle novità più discusse tra le indiscrezioni di questa edizione.

Gerry Scotti e Stefano De Martino insieme sul palco del Festival di Sanremo? Quella che fino a poco tempo fa sembrava soltanto una fantasia televisiva oggi appare come una possibilità, almeno sotto forma di sorpresa. Il conduttore di Canale 5, reduce dalla sfida degli ascolti con La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi, è tornato a parlare del collega e ha ammesso che un incontro all’Ariston avrebbe un significato speciale. Non una conduzione a due, almeno per il momento. Scotti ha spiegato che sarebbe complicato immaginarsi stabilmente alla guida del Festival accanto a De Martino, anche perché appartiene a un’altra realtà televisiva. Il volto Mediaset però non ha chiuso la porta a una partecipazione più leggera, magari come ospite di una serata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Sanremo 2027: Stefano De Martino condurrà con Gerry Scotti?

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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