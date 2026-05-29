Gerry Scotti ha dichiarato di apprezzare molto Stefano De Martino e ha espresso parole positive nei suoi confronti. La discussione tra i due, spesso descritta come una sfida tra le generazioni della televisione, sembra aver trovato un nuovo tono. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni o commenti pubblici riguardo a eventuali progetti condivisi o partecipazioni a eventi come il Festival di Sanremo. La relazione tra i due appare ora più distesa rispetto ai mesi scorsi.

Negli ultimi mesi il confronto televisivo tra Gerry Scotti e Stefano De Martino è stato spesso raccontato come una sfida tra passato e futuro della tv generalista. Da una parte uno dei volti storici di Mediaset, dall’altra il conduttore che in pochissimo tempo è riuscito a conquistare il pubblico di Rai 1. Eppure, a sorpresa, proprio Gerry Scotti ha deciso di mettere fine alle voci su una presunta rivalità, scegliendo parole di grande stima nei confronti del collega napoletano. Un’apertura che ha immediatamente acceso anche nuove indiscrezioni sul futuro del Festival di Sanremo. Le belle parole di Gerry Scotti su Stefano De Martino. Ospite... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Gerry Scotti seppellisce l’ascia di guerra e spende parole bellissime per Stefano De Martino: Sanremo all’orizzonte?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv del 24 maggio, guerra tra Gerry Scotti e Stefano De MartinoIl confronto tra i programmi di intrattenimento in prima serata si è protratto anche il 24 maggio, con Affari tuoi e La Ruota della Fortuna che si...

Leggi anche: Gerry Scotti e la sfida con Stefano De Martino “qualcosa di sovrannaturale”

Gerry Scotti si è sposato: il matrimonio con Gabriella Perino all’insegna della discrezioneGerry Scotti ha detto sì. Il conduttore è convolato a nozze con la compagna Gabriella Perino, con cui fa coppia da 15 anni. Nessun annuncio, nessuno sfarzo, nessuna carrellata di foto ad uso social. iodonna.it

Gerry Scotti, nozze segrete con la compagna Gabriella Perino: Matrimonio senza figli, amici e parenti. PerchéUn sì lontano dai riflettori che sorprende i fan vita privata del conduttore più amato della TV italiana, tra riservatezza assoluta e una storia lunga più di dieci anni. libero.it