Sanremo 2027 cambia la corsa all’Eurovision? L’indiscrezione sulla rivoluzione studiata da Stefano De Martino
A Sanremo 2027 si potrebbe svolgere una gara separata per scegliere il rappresentante italiano all’Eurovision. Secondo un’indiscrezione, questa modifica sarebbe stata studiata da Stefano De Martino. La proposta prevede di creare una competizione dedicata, distinta dal tradizionale festival, per selezionare il candidato italiano all’Eurovision. La notizia è stata riportata da Giuseppe Candela e al momento non ci sono conferme ufficiali.
L’indiscrezione di Giuseppe Candela parla di una gara separata per scegliere chi rappresenterà l’Italia in Europa. Una delle regole più consolidate del Festival di Sanremo potrebbe presto cambiare. Secondo un’indiscrezione firmata da Giuseppe Candela su Dagospia, la prossima edizione della kermesse starebbe valutando una novità destinata a far discutere: separare la vittoria della kermesse musicale dalla partecipazione all’ Eurovision Song Contest. In altre parole, il vincitore di Sanremo 2027 potrebbe non essere più automaticamente il rappresentante dell’Italia nella competizione musicale europea. Si tratta al momento di un retroscena giornalistico, non confermato ufficialmente dalla Rai, ma che sta già animando il dibattito tra addetti ai lavori, discografici e appassionati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Sanremo 2026 WINNER REACTION - Sal da Vinci Per sempre si - Eurovision Italy
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