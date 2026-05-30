Sanremo 2027 cambia la corsa all’Eurovision? L’indiscrezione sulla rivoluzione studiata da Stefano De Martino

Notizia in breve

A Sanremo 2027 si potrebbe svolgere una gara separata per scegliere il rappresentante italiano all’Eurovision. Secondo un’indiscrezione, questa modifica sarebbe stata studiata da Stefano De Martino. La proposta prevede di creare una competizione dedicata, distinta dal tradizionale festival, per selezionare il candidato italiano all’Eurovision. La notizia è stata riportata da Giuseppe Candela e al momento non ci sono conferme ufficiali.