La testata storica fondata da Nicola Russo sarà presente al BenExpo Figurine Fiera 2026 di Benevento il 6 e 7 giugno 2026. Lo stand sarà dedicato a editoria sportiva, collezionismo e storia del calcio sannita. L'evento si svolgerà nella città campana e vedrà la partecipazione di numerosi appassionati e collezionisti. La presenza della testata rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del calcio locale e del collezionismo di figurine.

La storica testata fondata da Nicola Russo sarà presente a Benevento il 6 e 7 giugno 2026 con uno stand dedicato a editoria sportiva, collezionismo e storia del calcio sannita. Sannio Sport, la mitica testata giornalistica fondata nel 1980 da Nicola Russo, sarà presente nell’ambito della 1ª Edizione della kermesse “ BenExpo Figurine Fiera ”, che si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 presso il Pala Valentino Ferrara, al Rione Ferrovia di Benevento. « Ho accolto con molto piacere l’invito di Pasquale Venditti, presidente di “Figurine che Passione” – dichiara Immacolata Fiscarelli, direttore responsabile di Sannio Sport -. Non possiamo assolutamente mancare a questa bella iniziativa dedicata al mondo delle figurine, del collezionismo sportivo e dell’editoria specializzata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sannio Sport protagonista al BenExpo Figurine Fiera 2026 di Benevento

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