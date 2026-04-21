Tour Figurine Che Passione | annunciate le prossime tappe tra Molise e Sannio

È stata annunciata una serie di eventi dedicati alle figurine tra le regioni del Molise e del Sannio. Tra queste tappe, ci sono manifestazioni ufficiali con il marchio Panini e una prima edizione di una fiera chiamata BenExpo. Le iniziative coinvolgono esposizioni e incontri, con date e sedi ancora da definire. Le attività sono rivolte agli appassionati e ai collezionisti di figurine e memorabilia.

Tre appuntamenti imperdibili per collezionisti ed appassionati di questo magico mondo. e per avere l’occasione di rendere unica la propria collezione facendo timbrare i propri album completi col timbro ufficiale Panini. Comunicato Stampa Dubbi su inviti e partecipazione all’incontro di Durazzano: “Occasione mancata e metodo inadeguato. Comunicato Stampa Il via libera del Consiglio di Presidenza apre una nuova fase di collaborazione. Comunicato Stampa Alla rassegna veronese numeri in crescita, qualità DOP e nuove sfide sui mercati. Comunicato Stampa Progetto di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico lungo la Via Appia Traiana tra studenti,.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Tour Figurine Che Passione: annunciate le prossime tappe tra Molise e Sannio Notizie correlate Infortunio Lautaro, le ragioni dietro la mancata convocazione con l’Argentina che fa sorridere l’Inter: le prossime tappe per il rientroVicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: il doppio piano di Ausilio Calciomercato Torino,... Tour estivo di Emma Nolde: tra le date annunciate anche Sziget e Jova Summer Partyfoto di Lorenzo StefaniniMILANO – Ampiamente riconosciuta come un talento ardente della musica italiana, Emma Nolde annuncia il nuovo tour estivo tra... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Perché collezionare le carte e figurine sportive, nel 2026; Celo manca, celo manca: i volontari dell’oratorio di Velate diventano… figurine; Hamilton lancia Card Culture: 20 negozi per entrare nel mercato delle figurine. Figurine che passione, approda a Genova il Panini TourFigurine di ogni tipo a partire da quelle amatissime legate al calcio, tanti giochi per gli appassionati come il FiguQuiz e il FiguDribbling, un’area speciale dedicata al mondo dei Topi e dei Paperi ... genova.repubblica.it Il Panini Tour chiude a Genova: oggi l’appuntamento con figurine e campioniAppuntamento al Porto Antico di Genova. Oggi e domani. Si chiude così, dopo otto tappe che dal 3 febbraio hanno toccato Lecce, Catania, Napoli, Roma, Pescara, Milano e Torino il Panini Tour, ... gazzetta.it #News | STOP ALLE FIGURINE PANINI DEI CALCIATORI DAL 2035 – La FIGC non rinnova il contratto preferendo gli americani della Topps La notizia, ovviamente, ha fatto molto scalpore: dopo oltre 60 anni, la Panini non si occuperà più di produrre le mitiche facebook