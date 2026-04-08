Durante il Vinitaly 2026, la Cantina del Taburno del Gruppo Rillo ha organizzato degustazioni di vini provenienti dal Sannio, offrendo agli ospiti l’opportunità di assaggiare diverse etichette. La partecipazione alla fiera si inserisce nelle attività di promozione della cantina, che si dedica alla valorizzazione dei vini locali. L’evento ha coinvolto numerosi visitatori e appassionati di vino, interessati a conoscere le produzioni del territorio.

Cantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 56ª edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile 2026, tra i più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al mondo del vino. La storica cantina sannita sarà presente nel Padiglione Campania, Stand 73-75, pronta ad accogliere operatori del settore, stampa e appassionati per un’esperienza immersiva tra le grandi etichette del Sannio. Durante le giornate di domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 aprile, Cantina del Taburno offrirà un ricco calendario di degustazioni guidate, scandite da orari precisi: Dalle ore 12. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista al Vinitaly 2026 con degustazioni esclusive di vini del Sannio

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Alla scoperta del Vesuvio: un viaggio tra le cantine del Movimento Turismo del Vino Campania Il Vesuvio non è solo un vulcano, è un territorio vivo, ricco di storia, tradizioni e vini unici Tra vigneti affacciati sul mare e terre vulcaniche, ogni cantina ra - facebook.com facebook