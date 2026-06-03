Sanità toscana quattro sindacati in stato di agitazione

Da firenzetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro sindacati della sanità toscana hanno dichiarato uno stato di agitazione. La decisione è stata presa a causa del rifiuto da parte dell’assessorato regionale alla salute di avviare un confronto sull’applicazione del contratto nel settore. Le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up hanno annunciato questa iniziativa senza ulteriori dettagli su eventuali azioni successive.

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Stato di agitazione nel comparto della sanità toscana. A proclamarlo sono le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up, “di fronte al rifiuto da parte dell’assessorato regionale alla salute – spiegano - di confrontarsi sull'applicazione in Toscana del contratto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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