Sanità toscana quattro sindacati in stato di agitazione
Quattro sindacati della sanità toscana hanno dichiarato uno stato di agitazione. La decisione è stata presa a causa del rifiuto da parte dell’assessorato regionale alla salute di avviare un confronto sull’applicazione del contratto nel settore. Le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up hanno annunciato questa iniziativa senza ulteriori dettagli su eventuali azioni successive.
Stato di agitazione nel comparto della sanità toscana. A proclamarlo sono le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up, “di fronte al rifiuto da parte dell’assessorato regionale alla salute – spiegano - di confrontarsi sull'applicazione in Toscana del contratto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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