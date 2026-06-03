Sanità toscana quattro sindacati in stato di agitazione

Notizia in breve

Quattro sindacati della sanità toscana hanno dichiarato uno stato di agitazione. La decisione è stata presa a causa del rifiuto da parte dell’assessorato regionale alla salute di avviare un confronto sull’applicazione del contratto nel settore. Le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up hanno annunciato questa iniziativa senza ulteriori dettagli su eventuali azioni successive.