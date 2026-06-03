In Toscana, quattro sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione nel settore sanitario. La motivazione principale è il rifiuto della Regione di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro. La disputa riguarda le condizioni di lavoro e le retribuzioni del personale sanitario. La decisione è stata comunicata ufficialmente e coinvolge diverse strutture sanitarie della regione. La situazione rimane aperta, senza ancora una soluzione negoziata tra le parti.

FIRENZE – Si accende la polemica tra Regione Toscana e sindacati sul personale della sanità. Le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up hanno proclamato oggi, 3 giugno 2026, lo stato di agitazione nel comparto della sanità “di fronte al rifiuto – hanno spiegato in una conferenza stampa – da parte dell’assessorato regionale alla salute di confrontarsi sull’applicazione in Toscana del contratto nazionale sanità 2022-24”. I sindacati hanno preannunciato, in assenza di risultati dalla procedura di raffreddamento, una manifestazione a FIRENZE, e non escludono ulteriori iniziative di protesta, fino alla proclamazione dello sciopero della sanità pubblica in Toscana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sanità in Toscana: proclamato lo stato di agitazione. Quattro sindacati uniti: “La Regione rifiuta di applicare contratto nazionale”

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