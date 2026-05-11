Acque agitate con i sindacati | in Comune incombe uno stato di agitazione

I dipendenti del Comune di Cadoneghe si apprestano a riprendere lo stato di agitazione. Lo scorso primo aprile, presso la Prefettura, si è svolto un incontro tra le parti coinvolte, con la partecipazione del viceprefetto e dei rappresentanti sindacali di tre sigle provinciali. Durante la riunione sono stati affrontati i temi legati alle condizioni di lavoro e alle recenti questioni in sospeso. La situazione resta tesa e in attesa di sviluppi.

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