Acque agitate con i sindacati | in Comune incombe uno stato di agitazione
I dipendenti del Comune di Cadoneghe si apprestano a riprendere lo stato di agitazione. Lo scorso primo aprile, presso la Prefettura, si è svolto un incontro tra le parti coinvolte, con la partecipazione del viceprefetto e dei rappresentanti sindacali di tre sigle provinciali. Durante la riunione sono stati affrontati i temi legati alle condizioni di lavoro e alle recenti questioni in sospeso. La situazione resta tesa e in attesa di sviluppi.
I dipendenti del comune di Cadoneghe pronti a tornare allo stato di agitazione. Il primo aprile 2025 in Prefettura, alla presenza del viceprefetto Enrico Fameli, è avvenuto l'incontro tra i rappresentanti del Comune e i rappresentanti provinciali di Fp Cgil Padova, Cisl Fp Padova e Rovigo e Uil.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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