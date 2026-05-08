In Puglia, i sindacati annunciano una possibile opposizione all’aumento dell’Irpef, che potrebbe comportare un deficit di circa 349 milioni di euro nel settore sanitario regionale. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore alla Sanità riguardo ai risparmi per redditi fino a 28mila euro, le preoccupazioni sul buco di bilancio restano. La discussione riguarda la sostenibilità finanziaria e le risorse destinate alla sanità pubblica, senza ulteriori dettagli sulle misure specifiche.

Non bastano le rassicurazioni dell’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia sulla possibilità di risparmiare i redditi fino a 28mila euro dall’aumento, ormai praticamente inevitabile, dell’aliquota Irpef per coprire il disavanzo della sanità regionale. Il dato di partenza accertato è che il buco prodotto dalle aziende sanitarie è di 349 milioni e 300mila euro. Questa la cifra da cui partire, dunque, per far quadrare i conti. In attesa che la Regione convochi i sindacati per proseguire il confronto sulle misure in campo, le sigle hanno ribadito la propria contrarietà a questa ipotesi. Le prime stime diffuse sui costi che porterà l'aumento dell’aliquota Irpef per i contribuenti pugliesi preoccupano.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sanità Puglia, buco da 349 milioni: sindacati pronti alla battaglia contro l'aumento Irpef

Notizie correlate

Puglia, buco in sanità da 369 milioni: rischio aumento Irpef? Cosa sapere La Puglia registra un deficit sanitario di 369 milioni di euro nel bilancio regionale.

Leggi anche: Sanità in Puglia, buco da 369 milioni: l’ombra dell’aumento Irpef per coprire i debiti

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Asl, dopo il buco da 350 milioni la stretta di Decaro: Controllate le lauree degli assunti; Aumento dell'Irpef per il buco nella sanità pugliese, scudo per i redditi bassi: pressing sul ceto medio; Sanità Puglia, buco da 250 milioni: stretta su assunzioni e controlli dopo il caso Fiorella.

Sanità in Puglia, incontro Regione-Ministeri: il buco da 350 milioni e le ipotesi sull'aumento dell'IrpefIeri il nuovo tavolo con i ministeri dell'Economia e della Salute. Entro fine maggio la Regione dovrà elaborare il piano per coprire il disavanzo ... baritoday.it

Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioniI dati giungono alla chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 di Asl, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Nei prossimi giorni la Regione deciderà come rientrar ... baritoday.it

Deficit sanità Puglia, approvato l’aumento Irpef: numeri e percentuali entro il 31 maggio #puglia #attualità #deficit #sanità #irpef - facebook.com facebook