L'Europa ha chiesto all’Italia di migliorare le condizioni di lavoro per infermieri e medici, evidenziando la necessità di affrontare la carenza di personale sanitario. Le raccomandazioni macroeconomiche del semestre europeo sottolineano che questa problematica è cruciale per il settore sanitario nel paese. La richiesta si basa sulla valutazione delle attuali condizioni di lavoro e sulla necessità di interventi per garantire un funzionamento più efficiente del sistema sanitario nazionale.

«Affrontare la carenza di personale sanitario è cruciale». Lo si legge nelle raccomandazioni macroeconomiche del semestre europeo per l’Italia nel paragrafo dedicato alla sanità. La Commissione suggerisce di «migliorare l’attrattività delle professioni chiave, in particolare infermieri, medici di medicina generale e medici dell’emergenza, attraverso condizioni di lavoro più favorevoli, incentivi di carriera, garanzie di sicurezza e tutele legali, nonchè percorsi di specializzazione di qualità più elevata». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Feedpress.me - Sanità, l'Europa chiede all'Italia migliori condizioni di lavoro per infermieri e medici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sanità, sos personale. Quattrocento aggrediti tra infermieri e mediciNel 2025 sono stati quasi 400 gli episodi di aggressione contro infermieri e medici, con le donne che rappresentano circa il 70% delle vittime, pari...

Campania, 98 milioni per la sanità: arrivano nuovi medici e infermieriIn Campania sono stati destinati 98 milioni di euro per l’assunzione di medici e infermieri.

Temi più discussi: Ebola in Africa centrale, l’Italia chiede coordinamento Ue rafforzato sulle frontiere; Ebola: Meloni chiede a Ue un coordinamento rafforzato alle frontiere; Clima e salute, l’Europa lancia l’allarme: È una crisi di sicurezza; Emergenze sanitarie, Pgeu: ‘Ruolo decisivo delle farmacie, servono integrazione e risorse’.

Sanità, l'Europa chiede all'Italia migliori condizioni di lavoro per infermieri e mediciNelle raccomandazioni del semestre europeo per l'Italia, la Commissione Ue indica la necessità di rendere più attrattive le professioni sanitarie, con particolare attenzione a infermieri, medici di fa ... gazzettadelsud.it

Economia, l’Ue chiede un salto di qualitàFlessibilità è la parola chiave che qualifica l’Italia in Europa. Non c’è esecutivo che non la chieda. Giorgia Meloni bussa anche lei alla porta di Bruxelles per la crisi energetica. ecodibergamo.it

Tira un brutto clima: siamo a 62.775 morti per il caldo in Europa nell’estate 2024, di cui 19.038 in Italia. Nell’estate 2025, in 854 città europee, il 70%dei circa 24.000 decessi stimati per le ondate di calore è stato attribuito al riscaldamento di origine antropica. S x.com