Nel 2025 sono stati quasi 400 gli episodi di aggressione contro infermieri e medici, con le donne che rappresentano circa il 70% delle vittime, pari a 276 casi, mentre gli uomini sono coinvolti in 121 episodi. La situazione riguarda professionisti della sanità di entrambi i sessi, evidenziando una presenza significativa di violenza all’interno del settore.

La sanità non fa eccezione, sono le donne le più esposte tra i quasi quattrocento infermieri e medici aggrediti nel 2025: 276 episodi riferiti a operatori di genere femminile (69,5%), 121 riguardano uomini (30,5%). Nella maggior parte dei casi si tratta di violenze verbali (288 contro 103 fisiche), ma complessivamente il 2025 ha fatto registrare un aumento notevole, +53,4%. Emerge dall’indagine condotta dal centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente della Regione sulle strutture pubbliche e convenzionate. Il balzo è valutato dalla Regione come una "variazione rilevante", ma "non può essere interpretata solo come un peggioramento del fenomeno, bensì come una maggiore sensibilizzazione organizzativa sul tema, un probabile rafforzamento dei sistemi di segnalazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, sos personale. Quattrocento aggrediti tra infermieri e medici

Articoli correlati

Leggi anche: Infermieri e medici aggrediti in ospedale in Lombardia: 4.826 casi nel 2025

I medici e le sfide per la sanità, tra AI e carenza di personaleEra il 20 febbraio 2020 quando a Codogno, nel Lodigiano, veniva diagnosticato il primo caso di Covid-19 nel nostro Paese: di lì a poche settimane la...

Una selezione di notizie su Sanità sos personale Quattrocento...

Discussioni sull' argomento Sanità, sos personale. Quattrocento aggrediti tra infermieri e medici; Carceri, l’ Sos dei Garanti: sanità negata ai detenuti, mancano medici e specialisti.

Sanità, sos personale. Quattrocento aggrediti tra infermieri e mediciNel 2025 casi aumentati di oltre il 50%, pronto soccorso più a rischio. Donne nel mirino. Baiocchi: Regione in prima linea per prevenire . ilrestodelcarlino.it

Schillaci, 'personale, prevenzione e salute mentale priorità manovra in sanità'Gli interventi principali della legge di Bilancio nel campo della sanità pubblica riguardano tre ambiti: valorizzazione del personale sanitario; prevenzione e salute mentale. Nella manovra ci sono ... ansa.it

Parlano della sanità del #Trentino ero convinto fosse una eccellenza invece super deluso, oggi poi…..imbarazzante a dir poco….ma domani vado alla carica…..allucinate……dovete solo vergognarvi….. #babbo in che mani siamo…. #fuckcancer x.com

Sanità, ecco Quanto Guadagna ogni mese un Medico di Base: la verità dietro i numeri ...Continua - facebook.com facebook