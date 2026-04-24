Campania 98 milioni per la sanità | arrivano nuovi medici e infermieri

In Campania sono stati destinati 98 milioni di euro per l’assunzione di medici e infermieri. Le risorse serviranno a rafforzare le strutture sanitarie regionali, tra cui le Case della Comunità e gli ospedali di territorio. La decisione riguarda nuove assunzioni nel settore sanitario, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla popolazione. La cifra rappresenta un investimento diretto nella rete ospedaliera e territoriale della regione.

? Cosa sapere La Campania stanzia 98 milioni di euro per assumere nuovi medici e infermieri.. Le risorse finanziano le Case della Comunità e gli ospedali di territorio regionali.. Per potenziare l’assistenza sanitaria nei territori della Campania, il presidente Fico ha stanziato 98 milioni di euro destinati al reclutamento di nuovo personale specializzato per le strutture locali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal vertice della Regione, che ha dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute di avviare immediatamente le procedure per il riparto delle risorse. Questi fondi, che derivano dalle misure nazionali concepite per rafforzare il Servizio sanitario, servono a coprire i costi legati alle nuove assunzioni, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli convenzionati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania, 98 milioni per la sanità: arrivano nuovi medici e infermieri Notizie correlate Sanità territoriale in Campania, 98 milioni per il reclutamento di personale"Ho dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della salute di procedere al riparto di 98 milioni di euro per il reclutamento del personale... Sanità territoriale in Campania, Fico: "98 milioni per il reclutamento di personale"“Ho dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della salute di procedere al riparto di 98 milioni di euro per il reclutamento del personale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Regione Campania, approvato il Bilancio: 1 miliardo per i trasporti, 290 milioni per l'Ambiente; Vino: Masaf, oltre 98 milioni euro col nuovo bando Ocm Promozione Paesi Terzi; Campania, la giunta regionale aggiorna il Piano strategico per la cultura 2026; Giunta Campania, i provvedimenti adottati nella seduta del 23 aprile 2026. Sanità territoriale in Campania, Fico: 98 milioni per il reclutamento di personaleIn particolare, i finanziamenti consentiranno di rafforzare le strutture della rete territoriale – Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità e Unità di Continuità Assi ... salernotoday.it Campania, l’annuncio di Fico: 98 milioni per reclutamento personale per la sanità territorialeMandato alla Direzione generale per la Tutela della salute di procedere al riparto delle risorse. Consentiranno di rafforzare le strutture della rete ... napoli.repubblica.it Stiamo lavorando con attenzione sulla sanità in Campania. E poco fa abbiamo deciso di impegnare 98 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario con l'obiettivo di rafforzare la rete della sanità territoriale. Per permettere alle Case della Comunità, - facebook.com facebook #praticheonline dei #SUAP delle #cameredicommercio: nel mese di marzo Veneto, Lombardia, Puglia, Sicilia e Campania sono le regioni che hanno registrato i maggiori incrementi percentuali. impresainungiorno.gov.it #SUAP #servizidigitali #semplificazion x.com