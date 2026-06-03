Sanità in Umbria si potenziano i servizi | in arrivo cinque nuove Case di comunità

La Regione ha annunciato l'apertura di cinque nuove Case della comunità, parte di un piano socio sanitario regionale. Questi nuovi servizi mirano a rafforzare la presenza della sanità pubblica sul territorio, offrendo supporto diretto ai cittadini. La decisione si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento dei servizi sanitari locali.

Prende forma il nuovo Piano socio sanitario regionale con un'importante novità. La Regione ha annunciato l'apertura di cinque nuove Casa della comunità, rafforzando così il ruolo della sanità pubblica a sostegno della cittadinanza.Si tratta delle strutture di Città di Castello (Usl Umbria 1) e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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