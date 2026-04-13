Certificazioni e vaccini senza ricetta | le Case della Comunità di Rocca e Forlimpopoli potenziano i servizi per aprile

Le case della comunità di Rocca e Forlimpopoli intensificano i servizi a partire da aprile. L'Unità operativa di Igiene e Sanità pubblica della provincia ha annunciato nuove aperture per migliorare l'accesso alle prestazioni sanitarie. Tra le novità, ci sono la possibilità di ottenere certificazioni e vaccini senza ricetta medica, con un potenziamento delle attività di supporto ai cittadini.

L'Unità operativa di Igiene e Sanità pubblica di Forlì-Cesena ha programmato nuove aperture per potenziare i servizi sanitari sul territorio, facilitando l'accesso dei cittadini alle prestazioni vaccinali e al rilascio di certificazioni medico-legali. Il calendario dei servizi ambulatoriali.🔗 Leggi su Forlitoday.it Sanita’: Rocca inaugura due nuove Case della comunita’, “Morena” e “Tiburtino III”Le due strutture, ristrutturate e ammodernate grazie ai fondi Pnrr, sono state trasformate in moderni punti di riferimento sanitario e sociale... Sanita’: a Roma tre nuove Case della comunita’, Rocca “volto medicina territorio”Tre nuove Case della Comunità inaugurate nella Asl Roma 1, potenziando i servizi per i cittadini.