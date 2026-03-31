Sanità open day alle case di comunità per conoscere i servizi offerti

Da ecodibergamo.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Dal 7 al 10 aprile, dalle 9.30 alle 13, le Case di Comunità di Borgo Palazzo, Villa d’Almè, Bergamo «Matteo Rota», Sant’Omobono Terme e Zogno ospiteranno open day con accesso libero. In occasione della Giornata mondiale della salute, dal 7 al 10 aprile l’Asst Papa Giovanni XXIII organizza un Open Day delle Case di Comunità e tanti appuntamenti per imparare a prendersi cura di sé. Gli operatori saranno a disposizione per illustrare i servizi sanitari e sociosanitari, le modalità di accesso e i percorsi di presa in carico. Numerose anche le iniziative nei consultori. Tra queste, incontri su menopausa, consulenze ostetriche, prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e conoscenza del pavimento pelvico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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