Rifiuti scontro tra sindacati e Sieco | proclamato lo stato di agitazione Stagionali ' alla porta' presidiano il Comune

Lunedì si è tenuto un incontro tra sindacati e rappresentanti di una società di gestione dei rifiuti per discutere delle questioni sollevate sul cantiere della nettezza urbana a Caserta. La riunione si è conclusa senza accordi, e le parti hanno annunciato lo stato di agitazione. Nel frattempo, alcuni lavoratori stagionali hanno presidiato il municipio, manifestando le proprie istanze. La situazione rimane tesa e senza sviluppi immediati.

La fumata è nera e il clima resta teso. L’incontro tra i sindacati e la Sieco, convocato lunedì per affrontare le criticità del cantiere della nettezza urbana di Caserta, si è chiuso senza alcun passo avanti nei rapporti tra le parti. Anzi, la distanza sembra essersi ulteriormente ampliata. Al.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Asam Aprilia, proclamato lo stato di agitazione Sacmi riduce lo smart working, proclamato lo stato di agitazione: “Dipendenti penalizzati”La riduzione dello smart working accende il confronto tra sindacati e azienda alla Sacmi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Vertenza Pierburg, scontro tra sindacati alla vigilia dell'incontro al Mimit; Kyma Ambiente, confronto in Regione per il rilancio della municipalizzata; Caos rifiuti nel Nisseno: la FP CGIL chiede trasparenza e garanzie; Botta e risposta sugli impianti idroelettrici di Terni tra sindacati ed Enel. Rifiuti da Catania a Termini Imerese, è scontro politicoIl sindaco di Termini Imerese, Maria terranova, con un video social, protesta contro l'ordinanza del sindaco di Catania che dispone di trasportare 200 tonnellate di rifiuti al giorno a Termini imerese ... blogsicilia.it Non più nel "secco". I rifiuti di abbigliamento e tessili, d'ora in poi, dovranno essere messi da parte e portati ai centri di raccolta comunali. Leggi l'articolo nel link al primo commento per tutti i dettagli - facebook.com facebook A Magliana per la verifica dell'intervento di bonifica della Regione Lazio in Riva pian due torri e via Asciano! Continua l'impegno con i residenti, il lavoro di messa in sicurezza e riqualificazione delle aree dal degrado e rifiuti nella golena del Tevere #fdi #muni x.com