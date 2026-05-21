Asili nido a Novara proclamato lo stato di agitazione | scontro tra sindacati e Comune

Da novaratoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale educativo dei nidi comunali di Novara ha proclamato lo stato di agitazione dopo un incontro con l’amministrazione comunale avvenuto lunedì 18 maggio. La decisione è stata comunicata dalla Fp Cgil Novara e Vco, che rappresenta le educatrici coinvolte. L'incontro si è concluso senza raggiungere un accordo soddisfacente per le parti coinvolte, portando così alla decisione di avviare la protesta. La situazione riguarda i servizi di asili nido gestiti dal Comune di Novara.

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Stato di agitazione per il personale educativo dei nidi comunali di Novara. A dichiararlo, la Fp cgil Novara e Vco insieme alle educatrici al termine dell'incontro con l'amministrazione comunale di lunedì 18 maggio giudicato insoddisfacente. Il sindacato ha contestualmente richiesto l'apertura. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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