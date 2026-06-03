Sanità Greco SIdR | Nel Lazio è urgente attivare i LEA per la PMA

Nel Lazio, il rappresentante del sindacato ha affermato che è urgente attivare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). La richiesta si riferisce alla necessità di garantire accesso e servizi specifici per questa procedura. La questione riguarda la definizione di servizi sanitari fondamentali e il loro integrale riconoscimento nel sistema regionale. Al momento, non sono state fornite date o dettagli su possibili interventi concreti.

“Nel Lazio i LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza, per la PMA, la Procreazione Medicalmente Assistita, non sono ancora stati attivati per criteri irragionevoli, e senza nessun presupposto scientifico, che la Regione ha voluto imporre, ottenendo così l’unico l’effetto di innescare una miriade di ricorsi amministrativi, creando una gravissima condizione di stallo”. Lo afferma il professor Ermanno Greco, presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), che aggiunge: “Ci troviamo in una situazione di completa emergenza e bisogna intervenire subito con misure eccezionali, evitando inutili sofismi. Tutti i centri PMA del Lazio sono certificati dal CNT, il Centro Nazionale Trapianti, e abilitati allo svolgimento corretto delle procedure richieste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Sanità. Greco (S.I.d.R.): “Nel Lazio è urgente attivare i LEA per la PMA”

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