Lea Renergy in prima linea per sostenere la sanità

L’asta benefica organizzata dall’associazione Bof e da Never Give Up presso l’azienda Lea Renergy di Toscanella di Dozza si è conclusa con successo. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e ha raccolto fondi destinati alla sanità. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo, con diverse offerte e donazioni che sono state presentate durante la giornata.

E’ stata un successo l’asta benefica organizzata dall’associazione Bof e da Never Give Up all’azienda Lea Renergy di Toscanella di Dozza. Più di 1.200 euro raccolti dalla vendita all’incanto di cimeli donati dai grandi campioni dello sport per contribuire all’acquisto di un dispositivo Lucas da donare all’Ausl di Imola. Un evento, riservato ai dipendenti della realtà attiva nella progettazione, installazione e revamping di impianti fotovoltaici utility scale e agrivoltaici guidata da Luigi Marziale, che ha visto la partecipazione da remoto anche di diversi colleghi degli stabilimenti di Alcamo e Sora. Così tra una maglia del Milan... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lea Renergy in prima linea per sostenere la sanità La sanità padovana in prima linea a tutela dei cittadini ucrainiLa sanità padovana più che mai vicina alle problematiche oggettive del popolo ucraino. Leggi anche: A Cuba l’embargo Usa uccide: la storia del dottor López Piloto in prima linea per la sanità pubblica Si parla di: Lea Renergy in prima linea per sostenere la sanità; Scheda squadra Isola Liri 1925.