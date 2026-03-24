Il presidente della Regione Lazio è stato sollecitato a fornire chiarimenti sulle misure da adottare per fronteggiare l’aumento dei casi di epatite A nella regione. La richiesta arriva dal rappresentante del Partito Democratico nel Lazio, che chiede interventi urgenti per contenere la diffusione della malattia. La situazione è monitorata da vicino, in attesa di eventuali provvedimenti ufficiali.

Il presidente della Regione Lazio, Rocca, con delega alla sanità, è stato sollecitato a chiarire “quali misure urgenti intenda adottare al fine di contenere l’attuale incremento dei casi di epatite A sul territorio regionale”. Questa è, in sintesi, la richiesta contenuta in un’interrogazione presentata dalla consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Eleonora Mattia, in occasione di una seduta in Regione Lazio. Preoccupante aumento dei casi di epatite A. Negli ultimi giorni, l’aumento dei casi di epatite A, che ha colpito in modo significativo la Campania, dove attualmente risultano ricoverate circa 150 persone, sembra aver superato i confini regionali, con alcuni casi già registrati nella provincia di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Mattia (Pd Lazio), aumento casi Epatite A, urgente prevenzione

Articoli correlati

Napoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudiNapoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudi.

Sanita’: Mattia-Lena (Pd Lazio), no a ingerenze Regione su Asl“Esprimiamo la nostra seria preoccupazione riguardo alla nuova procedura introdotta dalla Regione Lazio, la quale obbliga le Asl e le Aziende...

Una raccolta di contenuti su Sanita' Mattia Pd Lazio aumento casi...

Temi più discussi: Sanità: Mattia (Pd), aumento casi Epatite A; Urgente prevenzione; Fondi Pnrr, la Regione Lazio ha speso solo il 22% delle risorse. Faro della Corte dei Conti; 14 03 2026 _ Eleonora Mattia Valmontone_evento; Elezioni regionali 2027: Mattia (Pd), Pronti a ricostruire Lazio e Italia.

Mattia (Pd Lazio): Dati Bambino Gesù choc. Subito ok a Patti Educativi di ComunitàI dati presentati dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma sui tentati suicidi tra i giovani sono scioccanti: 387 casi registrati solo dalla struttura ospedaliera nell’ultimo anno con età media di 15 anni ... quotidianosanita.it

Sanità: Droghei (Pd Lazio), settore nel caos, Regione ignora allarme sindacati, domani in piazzaSulla gestione della sanità nel Lazio si sta andando avanti senza confronto e ignorando le denunce dei sindacati. Una scelta grave ... agenzianova.com

SANITA’. ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA ALLA ASM CON LE PRESTAZIONI EXTRA: 69 DOMENICA SCORSA. IL DG FRIOLO: “STRUMENTO FONDAMENTALE PER RISPOSTE TEMPESTIVE”. MA QUAL È LA VOSTRA ESPERIENZA LISTE DI ATTESA - facebook.com facebook

#corsodiformazione IL CCNL 2022-2024 DEL COMPARTO #SANITA’ #direttastreaming 28 Aprile 2026 x.com