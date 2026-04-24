Sanità ambiente e cultura | quali sono gli ultimi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale

Giovedì 23 aprile la Giunta regionale della Campania ha approvato diversi provvedimenti riguardanti i settori della sanità, dell'ambiente e della cultura. La riunione si è svolta nel corso della quale sono stati adottati interventi specifici in ciascuna delle aree menzionate, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità di applicazione. Questi provvedimenti fanno parte di un insieme di azioni portate avanti dall'ente regionale.

La Giunta regionale della Campania, nel corso della riunione di giovedì 23 aprile, ha approvato una serie di provvedimenti in varie materie.Per quanto riguarda la Sanità, è stato recepito l’Accordo Stato-Regioni per l’aggiornamento e la revisione del modello di verifica dei requisiti dei servizi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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