Sanità digitale al palo la Regione spende oltre 300mila euro per promuovere il fascicolo sanitario elettronico
La Regione ha speso oltre 300mila euro per promuovere il fascicolo sanitario elettronico, ma meno del 10% dei cittadini di Roma e del Lazio lo utilizza. Secondo un report di Gimbe, solo il 9% delle persone ha adottato questo servizio digitale.
Niente da fare. Il Fascicolo sanitario elettronico non convince i cittadini di Roma e del Lazio. A usarlo, stando all’ultimo report di Gimbe dedicato al tema, è meno di una persona su 10 (esattamente il 9%). Numeri bassi, soprattutto se messi in confronto a percentuali come quella dell’Emilia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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