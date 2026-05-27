Sanità digitale in Abruzzo | il Fascicolo Sanitario Elettronico al centro dell’innovazione

Notizia in breve

È stato annunciato che in Abruzzo il Fascicolo Sanitario Elettronico è al centro di un progetto di innovazione nella sanità digitale. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la sicurezza dei servizi sanitari attraverso l’uso di strumenti digitali. La strategia si concentra sulla digitalizzazione dei processi e sulla creazione di un sistema più accessibile ai cittadini. La piattaforma digitale mira a facilitare l’accesso alle informazioni e a semplificare le procedure amministrative.