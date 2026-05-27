Sanità digitale in Abruzzo | il Fascicolo Sanitario Elettronico al centro dell’innovazione

Da ilpescara.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato che in Abruzzo il Fascicolo Sanitario Elettronico è al centro di un progetto di innovazione nella sanità digitale. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la sicurezza dei servizi sanitari attraverso l’uso di strumenti digitali. La strategia si concentra sulla digitalizzazione dei processi e sulla creazione di un sistema più accessibile ai cittadini. La piattaforma digitale mira a facilitare l’accesso alle informazioni e a semplificare le procedure amministrative.

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La sanità digitale sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel processo di trasformazione dei servizi sanitari, con l’obiettivo di rendere l’assistenza più efficiente, sicura e vicina alle esigenze dei cittadini. L’identità digitale diventa un elemento chiave: strumenti come SPID, la Carta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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La sanità digitale in Abruzzo: con il Fascicolo Sanitario Elettronico la regione guarda all'Europa

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