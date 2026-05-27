Abruzzo cresce la sanità digitale | il Fascicolo Sanitario Elettronico diventa centrale

In Abruzzo, il Fascicolo Sanitario Elettronico diventa il punto centrale della sanità digitale. La regione sta potenziando l’uso di questa piattaforma per facilitare l’accesso alle informazioni mediche dei cittadini. La crescita della sanità digitale mira a rendere più efficienti i servizi sanitari, permettendo ai pazienti di ottenere cure più rapide e sicure attraverso strumenti digitali.

La sanità digitale rappresenta oggi una delle principali sfide per migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e garantire ai cittadini cure più rapide, sicure e accessibili. L’identità digitale diventa un elemento chiave: strumenti come SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e la Tessera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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