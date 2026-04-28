Una bambina di dodici anni è stata ferita da un cane di razza rottweiler nella serata di ieri a Porto Cesareo. La ragazza è stata soccorsa e trasportata presso il reparto di emergenza dell'ospedale Vito Fazzi, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. L'episodio si è verificato in un'area pubblica, ma non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell'aggressione o sul proprietario dell'animale.

Una dodicenne è stata aggredita e ferita da un cane di razza rottweiler nella serata di ieri a Porto Cesareo. La bambina, trasportata d’urgenza all’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, è stata sottoposta a un intervento chirurgico al polpaccio. Sull'episodio indagano i Carabinieri per accertare se l'animale sia stato istigato durante una lite tra coetanee. La dinamica dell'aggressione L'episodio è avvenuto in una via del centro ionico al culmine di un diverbio tra la dodicenne e una sua amica. Secondo le prime ricostruzioni, il cane era condotto al guinzaglio da una ragazza di quindici anni. All’improvviso, il rottweiler si è avventato sulla bambina, azzannandola profondamente a una gamba.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Porto Cesareo, bambina azzannata da un rottweiler: operata al Vito Fazzi

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