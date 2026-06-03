Sanità a pezzi e salari da fame record l’Ue smonta gli spot di Meloni

La Commissione europea ha inviato all’Italia raccomandazioni pesanti su vari settori, tra cui sanità, politiche salariali e fisco. Nel documento si evidenzia un debito elevato e una crescita economica debole. Viene sottolineato che le politiche salariali sono insufficienti e che ci sono problemi nel sistema sanitario. Le raccomandazioni riguardano anche la lotta all’evasione e le disuguaglianze economiche. La comunicazione si concentra sulle criticità del Paese in diversi ambiti senza proporre soluzioni.

Con un debito alle stelle e una crescita asfittica, le raccomandazioni all’Italia della Commissione europea contenute nel pacchetto del semestre Ue sono dei richiami pesantissimi al nostro Paese su tutti i fronti: politiche salariali, fisco, lotta all’evasione, sanità, disuguaglianze economiche. Con tutta una serie di record negativi inanellati dal governo Meloni. L’Italia, scrive Bruxelles, è il Paese che, assieme a Ungheria e Slovacchia, presenta ancora squilibri macroeconomici. Nei prossimi anni le finanze pubbliche italiane saranno sottoposte a “significative pressioni fiscali”, anche per effetto dei costi legati all’invecchiamento della popolazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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