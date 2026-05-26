Il primo ministro ha criticato l’Unione Europea, chiedendo a Bruxelles di ridurre le proprie iniziative e di agire con maggiore efficacia. La dichiarazione arriva in risposta a una richiesta di chiarimenti sui salari, sollevata da un’associazione di imprenditori. La leader ha accusato l’UE di evitare di affrontare direttamente la questione, sottolineando che l’argomento rimane irrisolto. Nessuna risposta è stata fornita sui dettagli specifici delle proposte europee o sulle azioni future.

Attaccare l’Ue e non prendersi mai una responsabilità. Evitando così di rispondere al tema chiave, sollevato da Confindustria: i salari. La strategia di Giorgia Meloni non cambia neanche di fronte all’assemblea degli industriali. Il messaggio della presidente del Consiglio è nient’altro che un attacco a Bruxelles: “L’Europa faccia meno e meglio” Meloni non offre nessuna risposta concreta sul tema sollevato dagli industriali, quello dei salari. All’opposto cerca di far felici gli industriali attaccando l’Ue, sulla scia di quanto fatto su alcuni aspetti da Confindustria. E anche sul caro energia, nessuna risposta concreta ma solo una presa di posizione contro l’Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meloni all’attacco dell’Ue per evitare di rispondere sui salari: “Bruxelles faccia meno e meglio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Confindustria, Meloni: "Ue faccia meno e meglio". E propone un "cantiere comune contro la burocrazia in Italia"Durante un'assemblea di Confindustria, il presidente del consiglio ha chiesto all'Europa di ridurre la burocrazia e di farlo in modo più efficace.

Meloni “L'Europa faccia meno e lo faccia meglio”Il governo italiano ha chiesto all’Europa di ridurre le iniziative e di migliorarne l’efficacia.

Argomenti più discussi: Difesa, rivedere spesa Nato al 5% del Pil: poi la retromarcia della maggioranza. Opposizioni all’attacco; Immigrati, il cortocircuito della politica. Salvini all’attacco, Meloni prudente; Inferno di fuoco su Kiev, Giorgia Meloni condanna il pesante attacco russo della notte scorsa; Mattarella e Meloni in visita ai feriti di Modena ricoverati all'ospedale Maggiore | VIDEO.

Meloni all'attacco dell'Ue: E' un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce ilfattoquotidiano.it/2026/05/26/mel… x.com

Le 12 ore di Giorgia Meloni prima di criticare gli attacchi di Trump al papaAll’alba di lunedì mattina, sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia il ministro degli Esteri Antonio Tajani erano informati degli attacchi veementi di Donald Trump contro papa Leone XIV. Si ... ilpost.it