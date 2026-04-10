altro che guerra ai salari da fame da meloni porte spalancate ai contratti pirata

In Parlamento, il governo ha affrontato le critiche riguardo alla qualità del lavoro creato, con l’opposizione che ha accusato le politiche di favorire contratti precari e paghe basse. La premier ha risposto negando l’adozione di un salario minimo, nonostante siano circa quattro milioni le persone impiegate in condizioni di povertà nonostante abbiano un impiego. La discussione si è concentrata sulle modalità di tutela dei lavoratori e sulle politiche salariali adottate.

In Parlamento Giorgia Meloni ha provato a difendersi dalle opposizioni che l’hanno accusata sì di aver creato lavoro ma lavoro precario e con paghe da fame, continuando a negare il salario minimo a quattro milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri pur avendo un impiego. Leggi anche: Gip collegiale, l’allarme dell’Anm sull’ennesima riforma di Nordio Altro che guerra al lavoro povero, Meloni rischia di spalancare le porte ai contratti pirata. “Vogliamo continuare a concentrarci anche sulla qualità del lavoro, in particolare dei lavoratori più fragili. Molto ci siamo occupati dei salari, in questi anni, in ultimo con la detassazione degli aumenti contrattuali, ma è evidente che esistono ancora sacche di lavoro povero che occorre affrontare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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