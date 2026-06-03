Poco prima delle 3 di questa notte, un uomo di 39 anni è stato accoltellato nel centro di Pero. La vittima ha riportato ferite da arma bianca, probabilmente un coltello, durante un'aggressione. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi, ma al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o motivazioni dell'episodio.

Ancora una notte di violenza a Pero. Pochi minuti prima delle 3 del mattino, si è verificata una grave aggressione ai danni di un uomo di 39 anni, ferito con un’arma bianca, probabilmente un coltello. L’episodio è avvenuto lungo la Strada del Sempione, all’altezza del civico 43, in pieno centro urbano. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia dei Carabinieri di Rho e i soccorritori del 118 con un’ambulanza. Il 39enne ha riportato ferite serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause che hanno portato all’aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sangue nel centro di Pero: 39enne accoltellato

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