Tor Cervara la lite nel palazzo occupato finisce nel sangue Accoltellato un uomo

A Tor Cervara una lite tra residenti in un edificio occupato è finita con una persona ferita da una coltellata. Secondo quanto riferito, l’aggressione sarebbe avvenuta con un colpo rapido, probabilmente inferto con un coltello. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire l’accaduto e identificare i responsabili.

In gergo romano si chiama ‘puncicata’, ossia una coltellata rapida inferta con la punta di una lama, verosimilmente un coltello. A subirla è stata un cittadino georgiano di 37 anni ferito al gluteo al termina di una lite andata in scena nella mattinata dello scorso sabato 25 aprile, nel palazzo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma, lite finisce nel sangue: uomo accoltellato al collo nel palazzo occupatoUna lite che è degenerata nel sangue con un uomo che è stato accoltellato al collo. Blitz nel palazzo occupato di Tor Cervara e al Quarticciolo: 8 arresti e cinque stranieri fermatiDa Quarticciolo a Tor Cervara, blitz della polizia di Stato in alcune delle zone più sensibili alla presenza di criminalità e situazioni di degrado. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tor Cervara, la lite nel palazzo occupato finisce nel sangue. Accoltellato un uomo; Angeli in strada a Tor Cervara: tre dosi di Naloxone per strappare un uomo alla morte. Incendio un edificio abbandonato a Tor Cervara a Roma, un ferito trasportato in ospedale: è graveLe fiamme partite all'alba. L'edificio è stato evacuato: era abitato da persone che lo occupavano. Il ferito è grave: si è gettato dalla finestra Momenti di paura questa mattina a Tor Cervara, alla ... rainews.it Cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio a Tor Cervara, ricerche tra i profili delle persone scomparseAccertamenti in corso sul cadavere di un uomo trovato nel sottopassaggio di via di Tor Cervara a Roma. Ricerche anche tra i profili delle persone scomparse. fanpage.it Cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio a Tor Cervara, ricerche tra i profili delle persone scomparse - facebook.com facebook Blitz nel palazzo occupato di Tor Cervara e al Quarticciolo: 8 arresti e cinque stranieri fermati ift.tt/DWlOLS3 x.com