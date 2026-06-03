Sangiuliano-Boccia | difesa respinge l’ipotesi di tentato omicidio
La difesa ha respinto l'ipotesi di tentato omicidio, evidenziando che le prove mediche non supportano questa accusa. Secondo le analisi, la profondità della ferita non sarebbe sufficiente a qualificare il reato come tentato omicidio. La discussione si concentra sulla valutazione delle lesioni e sulla loro gravità, che potrebbe influire sulla qualificazione legale del fatto. Non sono stati forniti dettagli sulle caratteristiche specifiche delle prove mediche o sulle conclusioni degli esperti.
Quali prove mediche smentiscono l'ipotesi del tentato omicidio? Come può la profondità della lesione cambiare la qualifica del reato? Perché la difesa di Boccia parla di una strategia folle? Cosa accadrà in aula durante l'udienza del 6 ottobre??? In Breve L'avvocato Francesco Di Deco contesta l'ipotesi basandosi sui referti medici dei sanitari. Silverio Sica smentisce ufficialmente il tentativo di riqualificare il reato in omicidio. L'assenza di medicazion . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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