Sangiuliano-Boccia | difesa respinge l’ipotesi di tentato omicidio

Notizia in breve

La difesa ha respinto l'ipotesi di tentato omicidio, evidenziando che le prove mediche non supportano questa accusa. Secondo le analisi, la profondità della ferita non sarebbe sufficiente a qualificare il reato come tentato omicidio. La discussione si concentra sulla valutazione delle lesioni e sulla loro gravità, che potrebbe influire sulla qualificazione legale del fatto. Non sono stati forniti dettagli sulle caratteristiche specifiche delle prove mediche o sulle conclusioni degli esperti.