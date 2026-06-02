Caso Sangiuliano | la difesa dell'ex ministro valuta ipotesi di tentato omicidio Difesa Boccia | Sarebbe follia

Notizia in breve

A ottobre inizia il processo contro Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking, lesioni e altri reati nei confronti dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. La difesa dell'imputata sta valutando anche l’ipotesi di tentato omicidio, mentre un avvocato ha definito questa possibilità come “follia”. La vicenda giudiziaria si concentra sulle accuse di comportamenti molesti e aggressivi rivolti all’ex ministro.