Sangiuliano e Boccia | la difesa punta al tentato omicidio per la ferita

La difesa ha presentato un'istanza per contestare l'accusa di tentato omicidio, sostenendo che la ferita alla testa di Sangiuliano sarebbe stata causata da un tentativo di omicidio. La questione riguarda le circostanze del taglio, con l'accusa che potrebbe essere stato provocato intenzionalmente o accidentalmente. La discussione si concentra sulla natura della ferita e sulle prove che possano chiarire le modalità del fatto. La decisione sulla richiesta è ancora da definire.

? Punti chiave Cosa ha causato realmente il taglio alla testa di Sangiuliano?. Come può una lesione trasformarsi in un'accusa di tentato omicidio?. Quale oggetto metallico è stato usato secondo la difesa dell'ex ministro?. Perché la mancata consulenza ministeriale ha scatenato questo scontro legale?.? In Breve Dibattimento giudiziario fissato per il prossimo ottobre. Accuse contro Boccia includono stalking aggravato, lesioni e diffamazione. Contesa sulla ferita tra unghie smaltate o oggetto metallico. Origine del conflitto legata a promesse di consulenza al Ministero della Cultura. Il processo di ottobre tra Sangiuliano e Boccia: la difesa punta al tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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