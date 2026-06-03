Sandra Savino si ricandidi a guidare Forza Italia in Friuli Venezia Giulia

Notizia in breve

I consiglieri regionali di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia hanno chiesto alla coordinatrice regionale di ricandidarsi alla guida del partito durante il prossimo congresso. La richiesta è stata rivolta a Sandra Savino, che attualmente ricopre questa posizione. Non sono stati comunicati altri dettagli sui tempi o sulle modalità della candidatura.