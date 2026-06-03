Sandra Savino si ricandidi a guidare Forza Italia in Friuli Venezia Giulia

Da triesteprima.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I consiglieri regionali di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia hanno chiesto alla coordinatrice regionale di ricandidarsi alla guida del partito durante il prossimo congresso. La richiesta è stata rivolta a Sandra Savino, che attualmente ricopre questa posizione. Non sono stati comunicati altri dettagli sui tempi o sulle modalità della candidatura.

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I consiglieri regionali di Forza Italia Friuli Venezia Giulia Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco chiedono a Sandra Savino, attuale coordinatrice regionale, di ricandidarsi al prossimo congresso regionale del partito.Perché Savino è la candidata giustaSavino, scrivono, “rappresenta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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